Soldado suspeito de atirar em colegas nos EUA sofria bullying por gaguejar

O sargento dos Estados Unidos suspeito de atirar contra soldados em uma base militar nesta semana foi alvo de constantes episódios de intimidação por causa de gagueira.

O que aconteceu

Sargento sofria bullying 'implacável' de colegas. Um soldado colega de Quornelius Radford, de 28 anos, que serviu na mesma base onde aconteceu o ataque afirmou em entrevista à NBC News que o suspeito era alvo constate de humilhações por parte de colegas da corporação por causa da gagueira. "Era tão ruim que ele mal conseguia falar", disse Cameron Barrett.

Suspeito não reagia às humilhações. Outro colega disse à reportagem que algumas pessoas imitavam o jeito de Radford de falar e riam dele, mas que, mesmo diante das atitudes, o soldado não reagia. "Eu simplesmente o vi ficar quieto. Nunca o vi bravo. É por isso que estou tão surpreso", afirmou Carlos Coleman.