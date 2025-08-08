Trump diz que se reunirá com Putin em 15 de agosto no Alasca

O presidente Donald Trump anunciou hoje em sua rede Truth Social que seu "tão esperado encontro" com o mandatário russo, Vladimir Putin, acontecerá no dia 15 de agosto, no Alasca, no noroeste dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Trump prometeu em diversas ocasiões pôr fim à guerra na Ucrânia. Para isso, conversou várias vezes por telefone com Putin nos últimos meses, mas não se reuniu pessoalmente com ele desde que voltou à Casa Branca em janeiro.

O presidente dos EUA confirmou a informação a jornalistas e disse que gostaria que o encontro tivesse ocorrido antes. "Vou me reunir muito em breve com o presidente Putin. Teria sido mais cedo, mas acho que há acordos de segurança que, infelizmente, as pessoas têm que fazer", disse durante uma cúpula trilateral com os líderes da Armênia e do Azerbaijão.