'Caçador de pickpocket': brasileiro grava tentativas de assalto em Londres

Vídeos são gravados nos principais pontos de assalto: locais com grande concentração de turistas. Westminster, onde Diego costuma atuar, é a região com o maior número de casos. Nesta área, estão alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como o Palácio de Buckingham e o Big Ben.

Flagrar os crimes exige cuidados

Parte do procedimento é alertar a polícia. Instruído pelos próprios policiais, Diego reporta oficialmente todos os casos que testemunha.

Policiais só aparecem quando algum roubo já se concretizou, diz o brasileiro. Ele também conta mostrou seus vídeos diversas vezes para as autoridades, mas o material nunca foi usado como prova oficial.

Diego foi ameaçado duas vezes desde que começou as publicações. "Não tenho medo, mas mantenho minhas precauções", diz. De forma geral, conta Diego, os assaltantes não reagem com violência, apenas saem de perto.

Ele evita agir sozinho e sai na companhia de amigos. Além da câmera, carrega um apito, veste um colete anti-faca e leva um spray de tinta para marcar quem tentar agredi-lo, facilitando a identificação.

Diego também recebe denúncias de onde os crimes acontecem. Há voluntários que diariamente mandam dicas ou registros de furtos acontecendo, o que ajuda a reconhecer os reincidentes e mapear as áreas mais visadas.

Nova atividade virou propósito de vida. O brasileiro conta que tentou ser policial tanto no Brasil, quanto na Inglaterra. Não conseguiu, mas se sente no dever de ajudar quando vê alguém em situação de risco. O objetivo sempre é afastar o assaltante antes do furto acontecer.

"Você ver um crime e não ajudar, não tomar nenhuma atitude, pra mim é como se eu fosse uma pessoa covarde"

Furtos na cidade aumentaram 700% entre março de 2023 e de 2024, em relação aos números de 2020/21. Os dados são do Office for National Statistics, o equivalente ao IBGE, e foram analisados e divulgados pela empresa de segurança Get Licensed em setembro do ano passado.