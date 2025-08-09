Polícia identifica atirador que morreu nos EUA após disparar contra agência

O homem foi encontrado morto. Ele foi atingido por disparos, mas a polícia não confirmou se foram de autoria dos policiais ou do atirador.

Agência vem sendo alvo de críticas durante o segundo governo Trump. Os CDC têm sido alvo de ataques após a disseminação de falsas informações que atribuem a criação da vacina à propagação da pandemia global.

Disparos ocorreram na mesma semana quem que secretário anunciou corte de investimento em projetos. Robert Kennedy Junior, secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e crítico do imunizante contra a covid, anunciou um bloqueio de meio bilhão de dólares em projetos. Ele republicou nas rede sociais uma declaração da diretora dos CDC, mas não comentou a tragédia.

Prefeito de Atlanta, Andre Dickens, disse que o atirador "é uma pessoa conhecida". Segundo o prefeito, ele poderia ter outras motivações, mas ele disse que não comentaria o caso até que a investigação seja concluída.

Diretora dos CDC, Susan Monarez disse que o atirador disparou contra pelo menos quatro prédios. Ela informou aos funcionários da agência que eles devem trabalhar remotamente enquanto uma "avaliação de segurança é realizada".

Como ocorreram os disparos

Homem sacou rifle e atirou contra as janelas de um dos prédios do CDC. As imagens mostram que os projéteis voaram em direção ao local onde os funcionários se sentam. "É um milagre que ninguém tenha morrido aqui", disse um funcionário.