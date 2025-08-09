Por que mesquita em Jerusalém é foco de conflito entre Israel e palestinos?

Significado histórico para muçulmanos. A pesquisadora lembra que a mesquita está associada à "viagem noturna e de ascensão que o profeta Maomé fez" e que, em um período histórico, "ela foi a primeira direção de oração dos muçulmanos".

O status religioso e a administração

Acordo firmado após a ocupação de 1967. Segundo Ana Karolina, "após a ocupação israelense de Jerusalém Oriental em 1967, Israel ficou responsável pelo policiamento do local, mas ficou acordado que muçulmanos teriam culto e acesso prioritários".

Administração pela Jordânia. "Essa região, hoje, é administrada pela Jordânia, como são todos os territórios sagrados dos muçulmanos nessa região", diz.

Visitação permitida, oração restrita. "Não-muçulmanos podem visitar a mesquita, mas apenas os muçulmanos têm a liberdade garantida de conduzir orações nessa região."