Terremoto com magnitude 6,0 atinge ilhas na Rússia

Um tremor de magnitude 6,0 atingiu a região leste das Ilhas Curilas, na Rússia, neste sábado.

O que aconteceu

O tremor ocorreu às 2h04 no horário local. Terremoto foi registrado pelo EMSC (Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico).

O epicentro foi no mar, a cerca de 300 km das ilhas. As regiões que sentiram o abalo foram Petropavlovsk-Kamchatsky, a 343 km do centro do tremor, e Severo-Kuril'sk, a 267 km.