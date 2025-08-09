Tiroteio deixa feridos na Times Square, em Nova York; suspeito é detido

Um tiroteio na avenida Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, deixou três pessoas feridas na madrugada de hoje.
O que aconteceu
Tiroteio ocorreu em um dos pontos turísticos mais populares do mundo por volta da 1h20 da madrugada (2h20 no horário de Brasília). O tumulto aconteceu nas esquinas das ruas West 44th Street e 7th Avenue. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Nova York.
Suspeito seria um adolescente de 17 anos, segundo a polícia. O departamento de Polícia informou que estava interrogando uma pessoa detida, mas que até o momento nenhuma acusação havia sido feita.
Os tiros deixaram três pessoas feridas. Entre eles, estava um homem de 19 anos, baleado no pé direito, um de 65 anos baleada na perna esquerda, e uma mulher de 18 anos atingida de raspão no pescoço. Elas foram levadas ao hospital Bellevue.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo do local. Policiais cercaram um veículo e socorreram feridos caídos nas ruas. As vítimas feridas estão em condições estáveis e não têm risco de morte, informou uma porta-voz local.
Houve uma discussão verbal entre o atirador e uma das vítimas, segundo a polícia. A arma de fogo usada no tiroteio foi recuperada.
Nova York vive uma disputa eleitoral para a prefeitura. Crimes em locais de grande movimentação têm sido uma das principais discussões. Segundo o jornal The New York Times, no final do mês passado, um atirador matou quatro pessoas em um prédio de escritórios comerciais na Park Avenue, incluindo um policial de Nova York de folga.
Cidade registrou o menor número de incidentes com armas de fogo desde o início dos registros, de acordo com a polícia. Segundo a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, a cidade registrou 412 incidentes com armas de fogo entre janeiro e julho de 2025.
BREAKING NEWS: Times Square Shooting-- Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025
Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.
For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.