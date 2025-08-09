Tiroteio deixa feridos na Times Square, em Nova York; suspeito é detido

Os tiros deixaram três pessoas feridas. Entre eles, estava um homem de 19 anos, baleado no pé direito, um de 65 anos baleada na perna esquerda, e uma mulher de 18 anos atingida de raspão no pescoço. Elas foram levadas ao hospital Bellevue.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo do local. Policiais cercaram um veículo e socorreram feridos caídos nas ruas. As vítimas feridas estão em condições estáveis e não têm risco de morte, informou uma porta-voz local.

Houve uma discussão verbal entre o atirador e uma das vítimas, segundo a polícia. A arma de fogo usada no tiroteio foi recuperada.

Nova York vive uma disputa eleitoral para a prefeitura. Crimes em locais de grande movimentação têm sido uma das principais discussões. Segundo o jornal The New York Times, no final do mês passado, um atirador matou quatro pessoas em um prédio de escritórios comerciais na Park Avenue, incluindo um policial de Nova York de folga.

Cidade registrou o menor número de incidentes com armas de fogo desde o início dos registros, de acordo com a polícia. Segundo a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, a cidade registrou 412 incidentes com armas de fogo entre janeiro e julho de 2025.