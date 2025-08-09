Trump considera reclassificar maconha após pressão de empresas, diz jornal

A medida facilitaria a compra e venda e impulsionaria a indústria. A reclassificação reduziria restrições e poderia gerar benefícios fiscais e mais pesquisas médicas.

O lobby da indústria busca retomar a agenda iniciada pela gestão Joe Biden. O ex-presidente tentou reclassificar a maconha, mas não conseguiu implementar a medida antes do fim do mandato.

Trump não é um defensor tradicional da maconha. Ele já falou sobre o vício do irmão e se incomoda com o cheiro da planta, segundo o jornal americano.

Apesar disso, o presidente tem interesse em temas com amplo apoio popular. Pesquisas indicam que cerca de 80% da população dos EUA apoiam a reclassificação. No ano passado, Trump manifestou apoio à legalização da maconha na Flórida, mas a proposta foi rejeitada por pouco em um plebiscito estadual.

A indústria da cannabis tem investido milhões para influenciar Trump. Grupos de lobby doaram para suas campanhas e contrataram lobistas para avançar o diálogo.

Grupos contrários à reclassificação também fazem pressão. Eles argumentam que a mudança não beneficiaria jovens nem o mercado de trabalho.