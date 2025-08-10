Número de intoxicação por maconha sobe nos EUA: 'Vi crianças psicóticas'

Mais de 20 estados dos EUA têm maconha legalizada. Reportagem do NYT explica que, com a comercialização da Cannabis, a substância ficou mais acessível, principalmente com produtos comestíveis — que acabam atraindo crianças e adolescentes.

'Crianças psicóticas'

Jornal identificou casos de crianças que consumiram substância. Os produtos pertenciam a parentes ou amigos, e as vítimas foram hospitalizadas com paranoia, vômitos ou outros sintomas de envenenamento. O jornal analisou dados dos Centros Nacionais de Controle de Intoxicações, entrevistou centros regionais e mais de 200 médicos especialistas, além de revisar registros judiciais.

Efeitos físicos não foram graves na maioria dos casos. Mas há quadros de intoxicações que levaram a problemas respiratórios ou outras consequências fatais. Em 2009, apenas dez casos foram relatados aos centros de controle de intoxicações; no ano passado, foram mais de 620 — a grande maioria envolvendo crianças ou adolescentes. Mais de cem necessitaram de ventiladores.

"Vi crianças psicóticas", diz médica. A pediatra Shamieka Virella Dixon, do Hospital Infantil Atrium Health Levine em Charlotte, na Carolina do Norte, deu um relato ao jornal: "Eu definitivamente já vi crianças de 2 anos extremamente psicóticas esperando que a maconha saísse do organismo delas porque elas comeram as gomas de alguém".

Criança respirando com ajuda de ventilador na UTI. Robert Hendrickson, médico emergencista e professor da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, disse que, nos últimos anos, tratou mais pacientes com intoxicação por Cannabis, incluindo uma criança pequena que acabou na UTI após comer um biscoito. "A criança teve uma convulsão e depois foi colocada em um ventilador" e teve várias outras convulsões, disse ele.