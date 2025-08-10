Controlar Gaza é o jeito mais rápido de acabar com a guerra, diz Netanyahu

Ele garantiu que a população sairá com segurança durante ocupação. "Faremos isso primeiro permitindo que a população civil saia com segurança das áreas de combate para zonas seguras designadas, e nessas zonas seguras eles receberão comida, água e assistência médica em abundância, como já fizemos antes. E, novamente, ao contrário das falsas alegações, nossa política durante toda a guerra tem sido prevenir uma crise humanitária, enquanto a política do Hamas tem sido criá-la", disse.

"Nosso objetivo não é ocupar Gaza, e sim liberá-la dos terrorismos do Hamas", disse Netanyahu. Segundo o primeiro-ministro, a guerra pode acabar se a "organização terrorista" abaixar suas armas e liberar os reféns que continuam sob o controle deles, vivos e mortos.

Questionado, ele disse que não há uma definição de data para que a guerra termine. Netanyahu afirma apenas que espera que seja o mais rápido possível e que Israel irá "terminar o trabalho" para destruir o Hamas. "A Alemanha não deixaria Berlim isolada com um pouco do exército nazista lá", deu como exemplo.

Palestinos recebem sopa de lentilha em um ponto de distribuição de alimentos na Cidade de Gaza, em 2 de agosto de 2025. A Organização Mundial da Saúde alertou em 27 de julho que a desnutrição estava atingindo "níveis alarmantes" em Gaza Imagem: Omar AL-QATTAA / AFP

Fome em Gaza

Para lidar com a fome em Gaza, Netanyahu diz que pretende criar mais corredores de segurança e pontos e distribuição. Ele alega que a culpa da fome no local é do Hamas, que não deixa os caminhões com comida disponibilizados por Israel entrarem no país. Afirma ainda que há centenas de carros com ajuda humanitária esperando para conseguir distribuir suplemento para os civis.