EUA: Casa com 15 bebês de barrigas de aluguel pode ser tráfico de crianças

A chinesa se apresenta como mãe de todas as crianças, apesar de estar registrada como gerente do negócio. A Mark Surrogacy também se apresenta em seu site como uma agência que conecta mulheres americanas interessadas em serem barrigas de aluguel a casais internacionais que querem ter filhos. Ao The Wall Street Journal, contudo, Silvia Zhang afirmou que a empresa ajuda apenas a ela e ao marido, Guojun Xuan.

Gestantes ouviram diferentes histórias sobre os motivos do casal para querer ter "filhos". Mulheres que deram à luz a bebês pela Mark Surrogacy contaram ao jornal que nenhuma delas sabia da ligação de Silvia Zhang com a empresa. A chinesa se apresentava como futura mãe, disse a uma delas que não tinha filhos e, depois, afirmou ter uma filha adolescente.

Advogada desconfiou que casal conduzisse esquema de tráfico humano em 2023. Na época, uma das gestantes contratadas como barriga de aluguel se assustou ao ver pessoas que não conhecia chegarem com procuração para buscar o bebê que acabou de dar à luz e entrou em contato com sua advogada, Rijon Charne.

Profissional fez denúncia às autoridades e pediu que investigassem se bebês não eram traficados. Ao mesmo tempo, um juiz de Los Angeles enviou um investigador especializado em segurança de crianças e adolescentes à casa dos chineses após perceber diversos pedidos de aprovação de documentos que listavam Silvia Zhang e Guojun Xuan como pais de bebês nascidos de barriga de aluguel. Eles teriam iniciado a prática em 2021.

Investigação inicial "limpou o nome" do casal. Mas uma ligação anônima à polícia em julho de 2024 relatou a existência de seis a sete crianças na mansão, indicando que "as mulheres no lugar gritam com elas". Não está claro quais providências a polícia tomou na época da denúncia.

Silvia Zhang insiste que ela e o marido apenas têm boa condição financeira e o desejo de ter o maior número possível de filhos. "Nunca vendemos nossos bebês. Cuidamos deles muito bem", garantiu ao jornal americano.