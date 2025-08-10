Metade dos presos durante protesto pró-Palestina em Londres são idosos

Grupo é classificado de maneira controversa como "terrorista" pelo governo. Desde julho, passou a ser classificado por lei como "organização terrorista" no Reino Unido, após ativistas jogarem tinta em dois aviões em uma base militar da Força Aérea Britânica e bloquearem a entrada da sede da empresa de defesa israelense Elbit Systems em Bristol, no sudoeste da Inglaterra.

Proibição implica que ser membro do grupo, ou demonstrar apoio, é agora tipificado como um delito penal. Crime pode levar a até 14 anos de prisão, sob a Lei de Terrorismo do ano 2000. Especialistas das Nações Unidas criticaram a decisão, argumentando que "danos materiais isolados, sem risco à vida humana, não são suficientemente graves para serem considerados terrorismo".

Mesmo com a suspensão, entre 500 e 600 pessoas, se reuniram ontem em frente ao Parlamento. Elas foram convocadas pela associação Defend Our Juries, com cartazes nos quais se podia ler "Me oponho ao genocídio. Apoio o Ação Palestina", de acordo com fotografias publicadas nas redes sociais. "Em um ato coletivo de resistência, as pessoas estão arriscando sua liberdade por nossos direitos civis e pelo povo palestino", escreveu a Defend Our Juries na rede social X.

Polícia informou que presos que confirmaram a identidade foram liberados sob fiança. Soltura foi autorizada sob a condição de não voltarem a participar de nenhuma manifestação de apoio ao grupo. Os que se negaram foram levados a delegacias de polícia em diferentes zonas de Londres.

O que é o grupo Ação Palestina