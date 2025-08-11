Austrália se une a 145 nações que planejam reconhecer Estado da Palestina

O primeiro-ministro da Austrália afirmou hoje que o governo vai reconhecer o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU no próximo mês. O país se junta a outras 145 nações que planejam ou aderiram ao reconhecimento.

O que aconteceu

'Solução de dois Estados'. O primeiro-ministro australiano afirmou que a decisão vem como um impulso para interromper a violência no Oriente Médio. "Uma solução de dois Estados é a melhor esperança da humanidade quebrar o ciclo de violência no Oriente Médio e pôr fim ao conflito, ao sofrimento e à fome em Gaza", disse Anthony Albanese.

'Crianças merecem um futuro'. Na declaração, o governo ainda afirmou que a Austrália fica mais motivada pelo o que definiu como "descaso do governo Netanyahu" em relação aos "apelos da comunidade internacional sobre o descumprimento de suas obrigações legais e éticas em Gaza". "Israel é obrigado a proteger os civis e garantir o fornecimento de alimentos e suprimentos médicos. O deslocamento forçado permanente de civis é ilegal. As crianças palestinas merecem um futuro que não se parece em nada com a realidade atual."