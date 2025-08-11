Trump assume controle da polícia e envia tropas para 'limpar' Washington

Trump disse que Washington será liberada hoje do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', falou à imprensa.

O político anunciou que vai enviar centenas de soldados da Guarda Nacional para o município. ''Estou lançando a Guarda Nacional para ajudar a reestabelecer a ordem do direito de segurança pública na Washington, e eles serão permitidos a fazer o seu trabalho corretamente'', disse na coletiva. A mesma tática controversa foi usada por ele em Los Angeles para responder aos protestos contra a imigração, apesar das objeções das autoridades locais.

Além disso, afirmou que assumirá controle da polícia de Washington. Ele falou que está invocando a "District of Columbia Home Rule Act" para colocar o Departamento de Polícia Metropolitana de D.C. sob controle federal direto, uma medida rara e controversa.

Alguns juízes da área de Washington também serão substituídos, segundo ele. Trump alega que alguns deles não estão responsabilizando criminosos de forma apropriada: ''Temos algumas vagas em aberto e vamos contratar pessoas porque os juízes estão liberando assassinos. Eles simplesmente dizem: 'Podem ir. Tudo bem, não se preocupem com isso.'"

Federalização da polícia da capital deve ser temporária

Determinação tende a ocorrer em condições emergenciais. Conforme a lei, se o presidente entender que há necessidades especiais para isso, ele pode ordenar ao prefeito que atenda ao pedido.