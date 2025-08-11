Trump cita Brasília entre 'piores lugares do mundo' ao falar de homicídios

Criminalidade em Washington D.C. é comparada com a dos "piores lugares do mundo", disse Trump. Durante o anúncio, ele tinha em mãos um gráfico com dados do governo dos EUA sobre a criminalidade em Washington, em comparação com Lima, Havana (Cuba), Nairobi (Quênia), Brasília, Lagos (Nigéria), Bogotá, Cidade do México e Adis Abeba (Etiópia).

Nós queremos segurança em Washington. Você quer poder viver na sua casa ou apartamento e se sentir seguro para ir até uma loja comprar um jornal ou alguma outra coisa. Você não tem isso mais. A taxa de homicídios em Washington é maior que em Bogotá, Cidade do México e em outros lugares que você escuta dizer sobre serem os piores lugares do mundo. [As taxas] são muito maiores.

Trump em discurso

DF teve menos assassinatos por habitante que Washington

Distrito Federal registrou 347 assassinatos em 2023, de acordo com o Atlas da Violência. A população estimada na capital brasileira era de 2,81 milhões de pessoas naquele ano, fazendo com que a taxa de homicídio fosse de 12,3 para cada 100 mil habitantes.

Já Washington D.C. teve 274 homicídios no mesmo período. Porém, a capital norte-americana tinha um população estimada muito menor: de 687.324 pessoas. Sendo assim, a taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes foi de 39,9.

Dados apresentados por Trump são um pouco diferentes dos brasileiros, mas não mudam cenário. Segundo o presidente dos EUA, Brasília registrou 13 homicídios por 100 mil habitantes em 2023, ante 41 por 100 mil habitantes em Washington D.C.