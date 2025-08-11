Peru e Colômbia enviam militares em meio à disputa na fronteira com Brasil

Presidente colombiano contradiz declaração. Na semana passada, Gustavo Petro disse "não reconhecer a soberania do Peru" sobre as recentes afirmações em uma visita à região e afirmou que o vizinho sul-americano viola tratados de fronteira. "Surgiram ilhas ao norte da atual linha mais profunda, e o governo do Peru acaba de se apropriar delas por meio de uma lei, além de instalar a capital de um município em um terreno que, de acordo com o tratado, pertence à Colômbia", escreveu ele no X.

Disputa histórica

Ilha é decorrente de mudanças de leito do rio Amazonas. As fronteira entre os dois países no local foi definida em 1922, quando Colômbia e Peru traçaram acordos no chamado Tratado de Salomón-Lozano. A formação da Ilha de Santa Rosa surgiu após o acordo, na segunda metade do século passado, em decorrência de mudanças naturais.

Ilha possui habitantes brasileiros, peruanos e colombianos. A ilha tem três mil habitantes das três nacionalidades.

Petro marca território. Buscando reforçar a contrariedade com o Peru na disputa, o presidente colombiano afirmou que iria transferir a comemoração da Batalha de Boyacá, importante disputa da independência do país contra a Espanha, para Letícia, cidade colombiana próxima à Ilha, na semana passada.

Comércio na região é intenso. As duas economias obtêm vantagens financeiras sobre o local por contarem com portos comerciais e de transporte.