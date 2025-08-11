Jovem perde visão central após fazer estrelinhas na praia; entenda por que

Rotina de Deborah foi drasticamente afetada. "Minha visão central havia sumido completamente. Eu não podia dirigir, ler, me ver no espelho, o que significava que não podia me maquiar, nem assistir TV", contou.

O choque veio dias depois. "Comecei a chorar. Foi a primeira vez que percebi totalmente o quanto eu estava limitada e dependente dos outros para coisas simples, como ler, algo que eu sempre considerei natural."

Problema é considerado raro em jovens

Casos como o de Deborah são raros. "Em pessoas saudáveis, especialmente jovens, esse tipo de ocorrência é bastante raro", explicou Rao. Ele aponta que manter a cabeça para baixo de forma abrupta ou repetida pode aumentar a pressão nas veias da retina e que pessoas predispostas podem sofrer hemorragia macular.

Após três meses, a visão voltou. Hoje, aos 42 anos, ela ainda convive com flashes de luz e manchas flutuantes causadas pelo descolamento do gel vítreo. "A única opção é cirurgia, mas ela quase sempre causa catarata, o que significaria outra operação. Então, estou bem em viver com isso", disse.

Ela afirmou também ter mudado sua forma de ver a vida depois do trauma. "Me deu muita empatia por pessoas que lidam com deficiências de longo prazo. A minha durou pouco, mas me deu uma nova perspectiva de viver totalmente dependente de outras pessoas", escreveu Deborah, no Instagram.