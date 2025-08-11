Assine UOL
Internacional

Mordomo brasileiro não acredita em suicídio de Epstein e teme por sua vida

Do UOL, em São Paulo
Recorte do jornal The Daily Telegraph mostra foto de Valdson com Epstein
Recorte do jornal The Daily Telegraph mostra foto de Valdson com Epstein Imagem: The Daily Telegraph

Um brasileiro que prestou serviços a Jeffrey Epstein por 18 anos alega que foi uma das pessoas mais próximas do bilionário e diz que duvida que ele tenha se matado. Epstein morreu dentro de uma prisão dos EUA em 2019.

O que aconteceu

Valdson Vieira Cotrin trabalhou para Epstein em Paris. Em entrevista ao jornal inglês The Daily Telegraph, ele afirmou que operava como um "faz-tudo" para o bilionário, cozinhando, cuidando do luxuoso apartamento que ele tinha na cidade francesa e dirigindo para ele.

Para o homem, Epstein não cometeu suicídio, como atestado pela polícia americana. "Ele amava demais viver", afirmou. A fala reforça teorias de conspiração levantadas por apoiadores de Donald Trump, que questionam se a morte dele foi uma tentativa de "silenciá´-lo" sobre envolvimento de poderosos com redes de exploração sexual. Oficialmente, o governo dos EUA reconhece que o bilionário cometeu suicídio na cadeia.

O brasileiro recusou entrevistas por anos e diz que demorou a falar por temer pela própria vida. Ao jornal britânico, ele citou a morte de Virginia Giuffre, uma das denunciantes de Epstein, supostamente vítima de suicídio em abril deste ano, e de Jean-Luc Brunel, ex-colaborador do bilionário, que também teria se matado em 2022. "Eu tenho medo, porque, depois do que aconteceu com eles, quem sabe o que pode acontecer?", afirmou.

Valdson afirmou que quis falar agora porque teve vontade de "contar a verdade". "Quero falar, de todo o meu coração, com base na vida que vivi com ele: ele não era o homem que falam que ele era", disse.

Ele confiava completamente em mim. Eu era o motorista, o cozinheiro, o empregado doméstico, eu fiz tudo em Paris, eu era o único funcionário em tempo integral dele. Trabalhei para ele de 2001 até a morte dele. Se alguém pudesse ter visto algo, este alguém seria o Valdson. Ninguém mais.
Valdson Vieira Cotrin, ao jornal The Telegraph

Apesar das diversas testemunhas que apontam Epstein como líder de uma rede de pedofilia, o mordomo diz que não acredita nas acusações. "Se algo anormal ou assustador tivesse acontecido, se alguém tivesse gritado ou sido agredido, eu teria ligado para a polícia. Mas eu não vi nada", disse ele.

O brasileiro reconheceu, porém, que o bilionário "não gostava de mulheres mais velhas" e contratava garotas para "fazer massagens e cortar as unhas" dele. "Ele preferia a companhia das mais jovens, mas isso não significa que elas eram menores de idade. Elas certamente não pareciam menores de idade. Algumas ficavam por 10 minutos e saiam se não estivessem confortáveis, outras ficavam", disse.

Brasileiro afirmou que, após morrer, quer "servir Epstein lá em cima". "No dia em que eu morrer, gostaria de continuar servindo a ele lá em cima - seu chá, café, seus sanduíches, seus pãezinhos e pães de queijo", disse.

Continua após a publicidade

Amigos poderosos e suposto 'convite' de Trump

O ex-presidente Bill Clinton foi uma das pessoas que o mordomo conheceu enquanto trabalhava para o bilionário. Ele tirou uma foto com o democrata dentro do jato particular de Epstein. Segundo Valdson, ele também conheceu o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth 2ª.

Segundo Valdson, Trump teria oferecido um cargo a Epstein no governo dos EUA em 2016. O mordomo afirmou ao jornal britânico que logo após a primeira eleição do republicano, Epstein voltou dos EUA para Paris afirmando que negou o convite feito por Trump. O homem não mostrou qualquer prova de que isso tenha acontecido e também afirmou que nunca conheceu Trump pessoalmente.

Donald Trump afirma que cortou laços com Epstein 12 anos antes de ser eleito pela primeira vez. Segundo o presidente, as relações entre ele e Epstein foram cortadas em 2004, após um desentendimento por um empreendimento financeiro.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.