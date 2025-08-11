Assine UOL
ONU alerta para extermínio de geração inteira em Gaza

Palestinos participam do funeral de jornalistas mortos por um ataque aéreo israelense na Cidade de Gaza
Palestinos participam do funeral de jornalistas mortos por um ataque aéreo israelense na Cidade de Gaza Imagem: Rizek Abdeljawad/Xinhua

Crise humanitária em Gaza

  • Fome e cerco: A agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) alertou que famílias e toda uma geração estão sendo eliminadas pela guerra de Israel. O bloqueio e os ataques deixaram pelo menos 222 pessoas mortas por fome -- 101 crianças -- e pelo menos 46 palestinos mortos em incursões de Israel na Faixa de Gaza. A entidade cobrou cessar-fogo imediato.
  • Jornalistas alvo de bombardeios: Em um ataque de drone a uma tenda de imprensa próximo ao hospital Al-Shifa, Israel matou cinco jornalistas da Al Jazeera, incluindo o repórter Anas al-Sharif, aumentando para 270 o número de profissionais de imprensa mortos desde outubro de 2023. No total, mais de 61 mil pessoas foram mortas na guerra.
  • Repercussão internacional: Catar, ONU e União Europeia denunciaram o ataque como deliberado e pediram proteção a civis e jornalistas; funerais lotaram Gaza. Leia mais.

Trump promete "troca de terras" e encontro com Putin sobre Ucrânia

  • Negociação inusitada: Em entrevista na Casa Branca, o presidente Donald Trump disse que tentará recuperar parte do território ocupado pela Rússia na Ucrânia quando se encontrar com Vladimir Putin nesta sexta-feira, no Alasca. Segundo ele, a Rússia ocupou "terras valiosas" e ele pretende devolver parte a Kiev. Trump afirmou que saberá em "dois minutos" se há chance de acordo.
  • Possível troca de territórios: O republicano sugeriu que haverá "troca de terras" entre os países e prometeu informar líderes europeus e o presidente ucraniano Volodimir Zelensky caso Putin proponha um acordo. Ele classificou o encontro como uma reunião "para sentir o terreno".
  • Reação europeia: A chanceler alemã Friedrich Merz organizou para quarta-feira uma videoconferência com líderes da UE, Otan e Zelensky antes do encontro. Zelensky alertou que acordos sem a Ucrânia seriam "decisões mortas", e a diplomacia europeia insistiu que qualquer pacto deve incluir Kiev.

Trump assume controle da polícia de Washington e ativa a Guarda Nacional

  • Emergência decretada: Alegando combater o crime, Trump declarou uma "emergência de segurança pública" em Washington DC, invocou a Lei de Autonomia para colocar a polícia metropolitana sob controle federal e ordenou ao secretário de Defesa que ativasse 800 membros da Guarda Nacional. Em coletiva, ele prometeu "retomar nossa capital" e remover acampamentos de sem-teto.
  • Críticas locais: A prefeita Muriel Bowser e o procurador do Distrito de Columbia denunciaram a ação como inédita e ilegal, lembrando que a criminalidade violenta caiu 26% este ano e está em nível histórico. A lei limita a intervenção a 30 dias. Especialistas apontam que a Guarda poderia ser usada de forma mais efetiva em missões humanitárias.
  • Força federal na rua: Segundo a Associated Press, cerca de 500 agentes federais - incluindo FBI e ATF - serão deslocados para patrulhar a cidade. Bowser disse que só solicitou apoio quando necessário e reiterou que a prioridade deveria ser preencher vagas no judiciário.

Europa volta a sofrer com onda de calor e incêndios florestais

  • Calor extremo: Depois de uma breve trégua, partes da Europa central e oriental se preparam para nova onda de calor. Uma estação em Talavera de la Reina, Espanha, registrou 42,7 °C -- 18 °C acima do normal. O ar quente que vem da Península Ibérica está avançando para França e Alemanha, elevando as temperaturas em 10 °C a 15 °C acima da média.
  • Incêndios recordes: Na região francesa de Aude, um incêndio iniciado em 5 de agosto consumiu uma área do tamanho de Paris, tornando-se o maior do país em 75 anos; uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas, 11 delas bombeiros. Espanha e Portugal devem alcançar até 44 °C, enquanto o calor também causa risco de incêndios no sul de Grécia e Turquia.
  • Efeitos globais: Do outro lado do Atlântico, a seca atinge 34% do Canadá e 27% dos EUA, com 714 incêndios ativos e cerca de 60 milhões de pessoas afetadas. Meteorologistas alertam que a persistência de altas temperaturas pode agravar a falta de água e provocar novos focos de fogo.

Explosão em usina da US Steel deixa mortos e desaparecidos nos EUA

  • Acidente grave: Uma explosão na usina de coque Clairton Coke Works, da US Steel, perto de Pittsburgh, matou ao menos uma pessoa, deixou duas desaparecidas e feriu dezenas de trabalhadores. O acidente ocorreu por volta das 10h50 e mobilizou 15 ambulâncias; moradores num raio de 1 km foram orientados a ficar em casa devido à qualidade do ar.
  • Histórico polêmico: A instalação é a maior coqueria da América do Norte e já enfrentou processos por poluição. A empresa informou que emprega 1.300 pessoas e disse que sua prioridade é a segurança e o bem-estar dos funcionários.

