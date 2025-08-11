Por que EUA oferecem recompensa maior por Maduro do que por Bin Laden?

Valor é o dobro do oferecido por Bin Laden em 2001. A recompensa de US$ 25 milhões prometida por Bin Laden seria equivalente a US$ 45,5 milhões atuais após a correção monetária, segundo o Federal Reserve Bank of Minneapolis. Ou seja, os EUA estão mesmo prometendo mais por Maduro.

EUA acusaram Maduro formalmente de "narcoterrorismo" em 2020, mas recompensa já aumentou duas vezes. Ainda no primeiro mandato, Trump ofereceu US$ 15 milhões por informações que levassem à captura do presidente venezuelano. O governo de Joe Biden aumentou posteriormente o valor para US$ 25 milhões.

Procuradora diz que EUA apreenderam mais de US$ 700 milhões (quase R$ 3,8 bilhões) em bens ligados a Maduro. O montante incluiria dois jatos particulares e sete toneladas de cocaína.

O que está por trás da recompensa por Maduro

Combate aos cartéis e gangues foi uma das fortes bandeiras eleitorais de Trump. Presidente prometeu livrar os americanos de imigrantes com ligação com o tráfico que seriam responsáveis pelos altos números de mortes por overdose (acidental ou não) de fentanil —uma epidemia no país.

Trump já havia acusado o governo venezuelano de orquestrar uma "invasão dos EUA" através da gangue Tren de Aragua. No entanto, uma avaliação do Conselho Nacional de Inteligência, obtida pelo jornal "The New York Times" em fevereiro, determinou que apesar de haver contatos "de baixo nível" entre o governo de Maduro e a Tren de Aragua, a gangue não tem sua operação coordenada pelo presidente venezuelano.