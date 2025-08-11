Prefeita diz que intervenção de Trump em Washington é 'perturbadora'

Trump apresentou hoje um plano para diminuir a criminalidade em Washington D.C. e torná-la a "capital mais bonita do mundo". Entre as medidas anunciadas, estão o controle da polícia pela administração federal e o envio de tropas da Guarda Nacional.

O republicano planeja aumentar o controle federal sobre a administração da capital. Ele vem investindo em um discurso agressivo contra pessoas em situação de rua e criminosos, argumentando que a intervenção seria em nome da segurança e da ''limpeza''.

Trump disse que Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', falou à imprensa.

Ontem, o presidente afirmou que os "sem-teto" deveriam se mudar imediatamente. "Os sem-teto têm que se mudar, imediatamente. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde é o seu lugar", publicou Trump na plataforma Truth Social.

Durante o anúncio de hoje, Trump citou Brasília como exemplo de capital violenta. "Olhando os números, temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima... Nós dobramos ou triplicamos [a taxa de criminalidade]. Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não", afirmou.