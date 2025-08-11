Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

RELEASED



We can now confirm that every arrestee from the Lift The Ban sign-holding action has been released. None have been charged.



Hundreds of the arrestees were taken to police cells. Hundreds were processed in pop-up gazebos after queuing for hours.https://t.co/vqXWFPPScY pic.twitter.com/mgHXY2Tf87 -- Defend our Juries (@DefendourJuries) August 10, 2025

Pessoas detidas seguravam cartazes em apoio à Palestina. "Eu me oponho ao genocídio. Eu apoio a Ação Palestina", diziam os cartazes carregados pelos manifestantes.

Manifestantes são considerados terroristas pelo governo britânico

Protesto foi organizado por grupos que defendem a causa palestina. Um deles, o Ação Palestina, foi proibido de se manifestar em julho, com base na Lei do Terrorismo. Desde então, a filiação ou o apoio a ele passou a ser considerado crime, passível de condenação a 14 anos de prisão.

Se você decidir demonstrar apoio a essa organização terrorista, sentirá toda a força da lei.

Subsecretária Parlamentar de Estado para as Vítimas, Alex Davies-Jones, à BBC

Classificação do grupo como "organização terrorista" é controversa. A decisão foi tomada pelo governo após ativistas jogarem tinta em dois aviões em uma base militar da Força Aérea Britânica e bloquearem a entrada da sede da empresa de defesa israelense Elbit Systems em Bristol, no sudoeste da Inglaterra.