Quem foi Miguel Uribe, presidenciável morto após atentado na Colômbia

Mãe dele foi sequestrada e morta por grupo liderado por Pablo Escobar quando ele ainda era criança. Uribe também era filho da jornalista Diana Turbay. Ela foi sequestrada em 1990 por um grupo armado que era liderado por Pablo Escobar e foi morta durante uma operação de resgate em 1991.

Trajetória acadêmica dele teve passagens por universidade da Colômbia e dos Estados Unidos. Ele formou-se em direito pela Universidad de los Andes, em Bogotá, onde também fez um mestrado de políticas públicas. No exterior, um mestrado em administração pública por Havard.

Tragédia familiar fez com que ele fosse citado nominalmente no romance "Notícia de um Sequestro", do Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. A publicação inclui uma menção a Miguel durante a espera de cinco meses entre o sequestro e o assassinato.

Eu poderia ter crescido à procura de vingança, mas decidi fazer a coisa certa: perdoar, mas nunca vou esquecer.

Miguel Uribe Turbay

Ele cresceu ao lado do pai Miguel Uribe Lono. A avó Nydia Quintero de Balcázar também foi um dos pilares na sua criação.

Vida política foi iniciada em 2012, quando Uribe foi eleito vereador mais jovem em Bogotá pelo Partido Liberal Colombiano. Ele tinha 26 anos. Na gestão de Enrique Peñalosa, ele foi nomeado secretário de governo quatro anos mais tarde.