Trump critica Brasília, mas DF tem taxa de homicídios menor que Washington

Diferentes fontes podem apresentar números ligeiramente diferentes para o mesmo tema, especialmente em estatísticas de segurança pública. Isso ocorre por cada órgão pode usar métodos distintos para coletar e classificar os dados.

Olhando os números, temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima... Nós dobramos ou triplicamos [a taxa de criminalidade]. Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não.

Presidente dos EUA, Donald Trump

O governador Ibaneis Rocha (MDB) enviou hoje carta a Trump contestando as declarações sobre violência em Brasília. Ele escreveu que a percepção apresentada "não reflete a realidade" e se baseia em "informações equivocadas".

Trump colocou a Guarda Nacional nas ruas

Presidente dos EUA disse no discurso de ontem que Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', declarou em coletiva de imprensa.

Político anunciou envio de centenas de soldados da Guarda Nacional para o município. ''Estou lançando a Guarda Nacional para ajudar a reestabelecer a ordem do direito de segurança pública na Washington, e eles serão autorizados a fazer o seu trabalho corretamente'', disse. A mesma tática foi usada por ele em Los Angeles para responder aos protestos contra a imigração, apesar das objeções das autoridades locais.