Netanyahu se enfraquece com decisão de tomar Gaza: 'Isolado e desgastado'

A percepção internacional é de uma ocupação prolongada em meio a uma grave crise humanitária... Isso prejudica a imagem de Netanyahu no exterior, restringindo sua margem de manobra, especialmente junto a parceiros europeus e organismos internacionais como a ONU Karina Stange, professora de relações internacionais da Ibemec.

A decisão de Netanyahu de tomar o controle de Gaza vai contra o direito internacional, pois fere princípios como a soberania e a autodeterminação dos povos... A imagem do país está cada vez mais abalada, inclusive afetando o respeito e a empatia que Israel conquistou historicamente, especialmente após o Holocausto. Mesmo que Netanyahu deixe o poder, o desgaste na imagem internacional já está feito e será difícil de reverter Pedro Costa Junior.

"Netanyahu prioriza a sobrevivência de seu governo mesmo que isso gere isolamento internacional", afirma o professor de relações internacionais da USP, Kai Enno Lehmann. Segundo o professor, a decisão faz sentido para o primeiro-ministro no curto prazo, pois ajuda a manter o apoio dos partidos que formam seu governo, especialmente os grupos de direita que querem uma atitude firme em Gaza.

É possível que essa decisão vá a isolar Israel ainda mais, mas eu não acho que Netanyahu nesse momento se preocupe com isso. Ele não está nem aí para a aceitação internacional. Ele mira a própria sobrevivência política Kai Enno Lehmann.

"Essa decisão internacionalmente tem sido muito condenada, inclusive por aliados tradicionais como a Alemanha, como o Reino Unido e vários outros países", afirma Lehmann. Mesmo com a evidente reprovação da maioria dos países, Israel ainda conta com o apoio de "aliados-chave, como os Estados Unidos, que mantêm uma posição de apoio ou ambivalência", de acordo com o professor de relações internacionais da UFF, Vitelio Brustolin.