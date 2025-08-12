'Servo do rei': selo de 2.600 anos com nome bíblico é achado em Jerusalém

Segundo os arqueólogos, a versão do nome inscrito no selo, "Asayahu", carrega detalhe simbólico. O sufixo "yahu" era frequentemente adicionado a nomes hebraicos antigos para atestar sua conexão com Deus (Y-H-V-H, transliteração do tetragrama que representa o nome de Deus na Bíblia Hebraica).

Inserido no selo por meio de um carimbo, o nome foi escrito com antigas letras hebraicas. O arqueólogo Mordechai Ehrlich foi o responsável pela descoberta e, segundo o portal do projeto, o artefato é raro e está "excepcionalmente bem preservado".

Esta é apenas a segunda vez, desde que o projeto começou há mais de 20 anos, que descobrimos um selamento com uma inscrição tão completa —quase todas as letras são claramente legíveis. Zachi Dvira, arqueólogo e um dos diretores do projeto, ao portal do "The Times of Israel"

O bom estado de preservação revelou também marcas no verso do selo. Segundo o comunicado oficial, as marcas detectadas indicam que ele foi usado como lacre em uma bolsa ou em um recipiente de armazenamento. Uma impressão digital "nítida" também foi observada. Para os arqueólogos, a marca foi deixada pelo antigo dono do objeto.

Historicamente, selos do tipo eram reservados para oficiais de alta patente. Muitos indivíduos cujos nomes foram descobertos em selos em Jerusalém foram identificados como oficiais da era bíblica. Segundo os especialistas, os pedaços de argila eram pressionados sobre o nó de uma corda que prendia uma maçaneta ou um pote, por exemplo, e serviam para indicar o dono de determinado produto. O selo continha a identificação do responsável ou de seu superior, para impedir que outros manipulassem os pertences alheios.

A descoberta iniciou uma missão que envolveu diferentes profissionais. Além dos arqueólogos do projeto, uma epigrafista —especialista em epigrafias, ou seja, em inscrições gravadas em materiais como cerâmica e pedra— trabalharam para identificar o que estava escrito. Nesta etapa, os pesquisadores utilizaram uma técnica que cria imagem composta fotografando um objeto várias vezes a partir do mesmo ponto, sob condições de iluminação variáveis.