Trump destrói a democracia, mas faz discurso contrário, diz jurista

Donald Trump citará o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o governo do presidente Lula no relatório anual de direitos humanos.

O governo do presidente Trump alegará suposta perseguição da gestão Lula a Bolsonaro. O Departamento de Estado acusa o governo brasileiro de "suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro".

Victor del Vecchio pontuou que Trump, além da interferência externa, agora interfere também em fatores dentro do próprio Estados Unidos

Então agora ele pega esse instrumento, que é algo muito importante, que de fato traz indicativos importantes para a justiça norte-americana e desvirtua completamente, como uma estratégia que ele tem adotado até então, de interferir na política de outros países, trazendo parâmetros dos próprios Estados Unidos.

Eles trazem que a liberdade de expressão no Brasil está sendo afetada, sendo que nós temos uma concepção de liberdade de expressão diferente da que existe nos Estados Unidos, tanto é que aqui são vedados, por exemplo, manifestações a favor do racismo, do nazismo, e lá a gente tem grupos como a Ku Klux Klan, bandeiras nazistas sendo hasteadas.

Victor del Vecchio, mestre em direito internacional

