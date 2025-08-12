Como avanço da ciência permitiu a identificação de mais 3 vítimas do 11/9

Hoje, processo é feito com rolamento de esferas e vibrações ultrassônicas. Isso permite obter DNA de amostras mais difíceis. "Nos tornamos mais e mais bem-sucedidos em conseguir o código genético dos fragmentos de ossos", comemorou Jason Graham, médico legista-chefe de Nova York, ao jornal The New York Times. Mesmo nos casos em que há menos restos mortais, os experts têm conseguido identificar as vítimas.

A torre sul do World Trade Center é atingida por avião enquanto a torre norte exala fumaça negra durante ataque terrorista em Nova York (EUA Imagem: REUTERS/Sean Adair

Especialistas trabalham com um banco de 22 mil partes de corpos não identificados encontrados nos escombros. A maioria dos exames feitos hoje utiliza fragmentos de ossos, segundo o médico legista. "Este é o mais complexo esforço de identificação forense com DNA da história e vem do maior extermínio em massa dos EUA", comentou ao jornal.

22 vítimas já foram identificadas com as técnicas avançadas. Além das dificuldades de obter o material genético dos mortos, há ainda o processo nem sempre simples de obter amostras de DNA de seus familiares 24 anos depois.

A identificação de uma das vítimas divulgadas agora foi a partir dos fios de cabelo em uma escova encontrada nos escombros em 2001. Os especialistas do Instituto Médico Legal da cidade compararam o DNA com amostras coletadas do filho e da filha de Barbara, em um processo que levou três anos desde a possível associação da escova a ela até o resultado positivo. Ela já havia sido dada como morta no atentado após um pedaço de um de seus cartões bancários ter sido achado na época.