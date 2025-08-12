Trump cita números falsos ao anunciar combate ao crime em Washington

Crimes violentos caíram 26% neste ano na cidade. Já os roubos caíram 28%. A comparação é com o mesmo período de 2024. Após um pico em 2023, os crimes violentos diminuíram em 2024 e voltaram a cair em 2025. Os dados são da Polícia Metropolitana de Washington D.C.

Tanto os números da polícia de Washington quanto os do FBI caíram. Enquanto os dados municipais de crimes violentos mostram uma queda de 35% no ano passado, em comparação com 2023, a agência federal, o FBI, registra um recuo de 9%. Ou seja, os dois levantamentos concordam que a criminalidade diminuiu na cidade.

Taxa de homicídios também diminuiu. A redução foi de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a polícia.

Trump também errou quando disse que 2023 teve a maior taxa de homicídios da capital "provavelmente de todos os tempos". Washington registrou muito mais homicídios no final da década de 1980 e no início da década de 1990, quando tinha uma população menor.

Prefeita diz que intervenção de Trump é "perturbadora"

Democrata Muriel Bowser disse que não se surpreendeu com o anúncio. "Embora esta ação de hoje seja perturbadora e sem precedentes, não posso dizer que, dada a retórica do passado, estejamos totalmente surpresos", afirmou, em coletiva de imprensa. "Posso dizer aos moradores de Washington que continuaremos a administrar nosso governo de uma forma que os orgulhe."