Trump acusará governo Lula e Moraes de violar direitos humanos, diz jornal

Na parte sobre o Brasil, governo do presidente Donald Trump citará suposta perseguição da gestão Lula a Bolsonaro. No trecho ao qual o jornal teve acesso, o Departamento de Estado acusa o governo brasileiro de "suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro".

Rascunho também menciona Moraes. Conforme o texto, o ministro "determinou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários no X", com o objetivo de desarticular os apoiadores do ex-presidente, minando a liberdade de expressão.

No mês passado, Trump já havia imposto sanções contra Moraes. Segundo o governo dos EUA, o ministro cometeu "graves abusos de direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias envolvendo flagrantes negações de garantias de julgamento justo e violações da liberdade de expressão". Em outro movimento em apoio a Bolsonaro, os EUA taxaram produtos brasileiros em 50%. As ações contra o ex-presidente e seus apoiadores, no entanto, seguem o devido processo legal na Justiça brasileira.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty e com o STF. Até a publicação deste texto, porém, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Suposto "racismo reverso" na África do Sul também está na mira

Rascunho traz denúncias de supostos maus-tratos a fazendeiros brancos africâneres pelo governo da África do Sul. O texto fala em "expropriação de terras dos africâneres e novos abusos contra minorias raciais no país".