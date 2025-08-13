'Golpe dos avós': bandidos se passam por netos e roubam R$ 27 mi de idosos

Um grupo de criminosos arrecadou cerca de R$ 27 milhões ligando para avós e pedindo dinheiro em nome de seus netos.

O que aconteceu

A partir de call centers na República Dominicana, criminosos ligavam para idosos. A procuradora federal Leah Foley disse ontem, em coletiva de imprensa, que os golpistas pediam dinheiro para pagar uma fiança ou cobrir custos de um acidente, por exemplo. Na sequência, supostos advogados assumiam a ligação e tratavam do pagamento.

Motoristas da Uber participavam do esquema sem saber. Os suspeitos pediam um Uber para a coleta do dinheiro. Algumas vezes, os idosos eram levados até uma agência bancária para fazer a retirada. Por fim, o dinheiro era entregue a outra pessoa.