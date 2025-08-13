Mistério no Havaí: areia some e exibe figuras de 500 anos gravadas em pedra

Um painel de petróglifos havaianos com mais de 500 anos voltou a aparecer na costa oeste de Oahu, no Havaí, após quase uma década escondido sob a areia. A revelação ocorreu no dia 12 de julho, quando a maré baixa e ondulações sazonais expuseram completamente as gravuras, localizadas dentro do Pililaau Army Recreation Center.

O que aconteceu

Ao todo, são 26 figuras talhadas em uma rocha de arenito litificado, em um trecho de cerca de 35 metros. As imagens variam entre formas humanas estilizadas e símbolos abstratos. Algumas têm apenas 15 centímetros; outras, mais de dois metros.

É a primeira vez desde 2016 que o painel completo fica visível. A descoberta mobilizou arqueólogos e especialistas culturais do Exército dos EUA, que atuam na preservação do patrimônio nativo havaiano. "As mudanças sazonais na maré e na energia das ondas deslocaram as areias ao longo da praia e expuseram completamente esses petróglifos", explicou Dave Crowley, responsável pelo Programa de Gestão de Recursos Culturais da Guarnição do Exército no Havaí em comunicado.