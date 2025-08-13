Naufrágio em navio de imigrantes deixa 26 mortos perto da costa da Itália

Pelo menos 26 pessoas morreram após um barco com quase 100 migrantes naufragar perto da ilha italiana de Lampedusa.

O que aconteceu

Vítimas haviam saído da Líbia em duas embarcações com "de 92 a 95 pessoas", segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O navio deixou a costa do país, que fica a menos de 300 km de distância da ilha, no começo da manhã, segundo as autoridades locais.

Um dos barcos começou a encher de água e os passageiros foram realocados para a segunda embarcação, que ficou superlotada e virou. A embarcação era feita de fibra de vidro, segundo Flavio di Giacomo, porta-voz da Organização Internacional Para as Migrações.