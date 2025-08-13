Redesenhar distritos: como Trump usa estratégia para escapar de impeachment

Distritos eleitorais são revistos, por regra, a cada dez anos, com base no censo demográfico. À medida que os estados crescem, eles podem ganhar mais assentos nas casas legislativas. O último censo foi em 2020 e o próximo está programado para 2030.

Contudo, há uma movimentação em alguns estados para a revisão dos distritos ainda neste ano. O mapeamento é feito com base em informações eleitorais e do censo, e com a ajuda de softwares de geolocalização.

Na prática, partidos reagrupam eleitores. O redesenho pode seguir em alguns sentidos, como: colocando o maior número possível de eleitores do partido rival em poucos distritos, onde eles ganham com grande margem, mas deixam de ser ameaças em outras localidades. Ou dividindo os eleitores de determinado partido, diluindo os seus votos.

Prática prejudica a democracia

Manipulação faz com que resultados das eleições deixem de refletir vontade da maioria. Isto fica bastante evidente quando um partido recebe menos votos no total, mas obtém mais cadeiras no Legislativo.

Outro impacto é a redução da participação eleitoral, especialmente das minorias. Em entrevista ao UOL, o professor de história da UnB, Virgílio Caixeta Arraes, explicou que, à medida que os norte-americanos veem que "o jogo eleitoral é definido por cima, entre as cúpulas partidárias", parte deles "não vê sentido em participar".