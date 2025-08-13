Quem é 'Big Balls', citado por Trump para justificar ações em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana uma série de ações para diminuir a criminalidade em Washington e tornar a capital "mais bonita e mais segura". Ao declarar a intervenção, Trump citou o caso envolvendo um jovem conhecido como "Big Balls".

Um ex-membro da equipe do Doge [Departamento de Eficiência Governamental] foi brutalmente espancado por um grupo de bandidos que perambulavam após defender uma jovem de uma tentativa de roubo de carro. Ele pingava sangue. Ele pensou que estava morto, [foi deixado] com o nariz quebrado e uma concussão. Não consigo acreditar que ele está vivo. Ele não consegue acreditar. Donald Trump, em coletiva na última segunda

O que aconteceu

O episódio citado por Trump ocorreu no começo de agosto. Segundo a emissora norte-americana NBC News, a pessoa a quem Trump se referiu é Edward Coristine, 19, que foi agredido no primeiro domingo deste mês. Ainda conforme a NBC, a mulher envolvida seria a companheira de Coristine, e os bandidos que abordaram o casal não estavam armados.