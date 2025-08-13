EUA anunciam que revogarão vistos de 'vários membros' do governo do Brasil

Sem divulgar provas, os EUA dizem que os ex-funcionários da OPAS estão envolvidos em um esquema de exportação e exploração de médicos cubanos através de trabalho forçado. Os EUA ainda afirmam que o esquema "enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo local de cuidados médicos essenciais".

OPAS foi usada por autoridades do programa como "intermediária da ditadura cubana" para implementar a iniciativa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, segundo os EUA. Eles acrescentam que as sanções dos EUA a Cuba foram dribladas e acusam o regime cubano de receber valores que deveriam ser pagos aos profissionais da saúde.

Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte do programa [Mais Médicos].

Secretaria de Estado dos EUA, em nota

Vistos de duas autoridades brasileiras que atuaram no Ministério da Saúde e participaram da implementação do programa foram revogados. Os atingidos foram Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman.

Nossa ação envia uma mensagem de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que viabilizam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano.

O secretário norte-americano escreveu no X que o Mais Médicos foi "um golpe diplomático inconcebível de 'missões médicas' estrangeiras". Rubio ainda destacou que as restrições de visto também serão válidas a funcionários de governos na África, de Cuba e Granada, também pela exportação de trabalho forçado cubano.