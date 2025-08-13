Trump alerta para 'consequências severas' caso Putin não aceite cessar-fogo

Possível segundo encontro. O presidente americano afirmou também que, caso a reunião com Putin seja proveitosa, pretende organizar um encontro entre ele, Putin e Zelensky. "Gostaria de fazer isso quase imediatamente, e teremos uma segunda reunião entre o presidente Putin, o presidente Zelenskiy e eu, se eles quiserem que eu esteja presente."

Europeus alertaram Trump sobre acordos com a Rússia. A reunião de hoje entre os líderes da Europa com os Estados Unidos aconteceu para determinar os objetivos e as estratégias para a cúpula de sexta, visando proteger os interesses da Ucrânia e do continente europeu. Trump definiu a videoconferência como nota 10. "Muito amigável", disse a jornalistas.

Primeiro encontro entre EUA e Rússia desde 2019. Caso se concretize, a reunião bilateral entre os dois países vai ser a primeira após seis anos. A última vez que os líderes dos dois países se encontraram foi em junho de 2019 durante uma cúpula do G20 no Japão, durante o primeiro mandato do republicano.

Cessar-fogo foi promessa de campanha. Durante a corrida eleitoral para a Casa Branca, o republicano disse ser capaz de colocar fim imediato à guerra.