Artista morre com suspeita de botulismo após comer sanduíche de brócolis

A vítima foi socorrida no caminho. Uma equipe de resgate, inclusive com helicóptero, tentou transferi-lo para o hospital de Lagonegro, mas ele não resistiu. A mulher teria apresentado sintomas semelhantes e também não recebeu intervenção específica na clínica.

Corpo será exumado. A mulher foi sepultada na última semana, mas o Ministério Público de Paola, cidade da Calábria, vai autorizar a exumação para autópsia. O irmão da vítima, desconfiado após as notícias sobre os casos de intoxicação, acionou a Justiça para esclarecer a causa da morte.

Luigi Di Sarno era músico e trabalhava como artista ambulante Imagem: Reprodução/Redes sociais (Facebook)

Luigi já suspeitava do sanduíche. Segundo Mena, irmã de Luigi, os dois se falaram diversas vezes após ele consumir o brócolis. "Comi um sanduíche, talvez não devesse ter feito isso, estou me sentindo muito mal", teria dito Luigi no primeiro contato. Horas depois, voltou a ligar, com a voz fraca e pausada. "Não consigo respirar, não consigo ver, não consigo engolir", disse. Na manhã seguinte, ele estaria ainda pior.

Mena viajou com outra irmã para encontrar Luigi. Ela descobriu, no entanto, que ele já havia recebido alta da clínica e insistia que continuava mal. Durante o trajeto de volta a Nápoles, ele começou a sufocar. "Estou morrendo", repetia à irmã. "Menos de dois minutos depois, ele já não estava mais aqui", disse Mena ao Corriere della Sera.

Comerciante é investigado

Vendedor dos sanduíches é suspeito de dois crimes. O Ministério Público abriu inquérito por "morte como consequência de outro crime" e "comercialização de alimento nocivo". O ambulante que teria vendido o produto está entre os investigados, assim como fornecedores de ingredientes usados na preparação.