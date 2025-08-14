'Limpeza' de Washington: 45 são presos e 29 deportados em menos de 48h

Motivos das prisões foram, principalmente, roubos e tráfico de drogas. De acordo com Leavitt, os números são resultado da atuação conjunta de 19 agências, em 7 distritos de Washington.

Este foi o primeiro balanço da operação, divulgado menos de 48h após seu início. Os agentes da Guarda Nacional começaram a chegar a Washington na noite de anteontem. Desde então, veículos blindados passaram a ser vistos pelas ruas, principalmente na região central da cidade e em locais turísticos.

Trump ordenou 'limpeza' da capital

Sob o lema "tornar D.C. segura outra vez", medida foi anunciada na última segunda-feira. A intervenção federal foi colocada em vigor para transformar Washington na ''capital mais bonita do mundo'', segundo Trump. Ela tem duração prevista de 30 dias.

Vou tornar a nossa capital mais segura e mais bonita. Os sem-teto têm de sair imediatamente. Vamos dar acomodação para ficarem, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los todos na cadeia, onde pertencem.

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante coletiva de imprensa

No dia anterior, presidente já havia ordenado que pessoas em situação de rua deixassem a cidade ''imediatamente''. Segundo Trump, Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', falou.