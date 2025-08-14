Assine UOL
Internacional

'Limpeza' de Washington: 45 são presos e 29 deportados em menos de 48h

Colaboração para o UOL, de São Paulo
Pessoa sendo presa em Washington D.C. na madrugada de hoje por dirigir sem carteira de habilitação
Pessoa sendo presa em Washington D.C. na madrugada de hoje por dirigir sem carteira de habilitação Imagem: Evelyn Hockstein/Reuters

Desde que a Guarda Nacional assumiu a segurança de Washington, 45 pessoas foram presas na cidade e 29 imigrantes ilegais foram encaminhados para a deportação, informou hoje a porta-voz do governo Trump, Karoline Leavitt.

O que aconteceu

Cerca de 800 agentes da Guarda Nacional começaram a chegar à capital norte-americana anteontem. Eles foram enviados por ordem do presidente Donald Trump, que decretou intervenção federal na cidade, alegando problemas de segurança pública.

Da noite para o dia, 45 prisões de criminosos foram feitas. Além disso, 29 imigrantes ilegais foram deportados. Se os democratas conseguissem o que queriam, haveria centenas de criminosos soltos.
Porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, à Fox News

Motivos das prisões foram, principalmente, roubos e tráfico de drogas. De acordo com Leavitt, os números são resultado da atuação conjunta de 19 agências, em 7 distritos de Washington.

Este foi o primeiro balanço da operação, divulgado menos de 48h após seu início. Os agentes da Guarda Nacional começaram a chegar a Washington na noite de anteontem. Desde então, veículos blindados passaram a ser vistos pelas ruas, principalmente na região central da cidade e em locais turísticos.

Trump ordenou 'limpeza' da capital

Sob o lema "tornar D.C. segura outra vez", medida foi anunciada na última segunda-feira. A intervenção federal foi colocada em vigor para transformar Washington na ''capital mais bonita do mundo'', segundo Trump. Ela tem duração prevista de 30 dias.

Vou tornar a nossa capital mais segura e mais bonita. Os sem-teto têm de sair imediatamente. Vamos dar acomodação para ficarem, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los todos na cadeia, onde pertencem.
Presidente dos EUA, Donald Trump, durante coletiva de imprensa

No dia anterior, presidente já havia ordenado que pessoas em situação de rua deixassem a cidade ''imediatamente''. Segundo Trump, Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', falou.

