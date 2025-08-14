Garantia de segurança máxima: como é a base onde Trump e Putin se reunirão

O encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin acontecerá amanhã na Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER, na sigla em inglês), uma instalação militar americana estratégica no Alasca. O local reúne operações da Força Aérea e do Exército dos Estados Unidos e ocupa posição-chave na defesa do país.

Como está a base hoje?

Local garante segurança máxima. A posição remota e a infraestrutura da base permitem controle rigoroso de acesso, o que a torna ideal para encontros diplomáticos de alto nível.

Atualmente, a base cumpre missão estratégica global. A JBER atua no apoio às operações do Comando Indo-Pacífico e fica a postos para projetar poder aéreo e responder a crises internacionais. A base abriga comando e unidades de elite, como o Comando Ártico dos EUA, a 11ª Força Aérea, a 673d Air Base Wing e unidades da Guarda Nacional Aérea do Alasca, além de forças terrestres.