Inundações no Texas revelaram pegadas de dinossauros de milhões de anos

As enchentes que atingiram parte do Texas (EUA) no começo de julho devastaram a região e deixaram pelo menos 135 mortos. Com a movimentação de detritos causada pelas inundações, foram descobertas no solo do local pegadas de dinossauros de mais de 100 milhões de anos.

O que aconteceu

As pegadas de dinossauros foram identificadas na área de Sandy Creek, no Condado de Travis. A região fica no centro-sul do território texano e foi duramente afetada pelas chuvas intensas.

Durante as enchentes, a água dos rios que cortam a região subiu mais de seis metros. "Isso levou embora árvores, carros, casas, tudo que estivesse em seu caminho. Nesta parte com as pegadas de dinossauro, [a enchente] derrubou as árvores ao redor e também levou embora a terra e o cascalho", explicou Matthew Brown, paleontólogo da Universidade do Texas, à CNN.