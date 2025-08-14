ONU aponta fome "catastrófica" em Gaza; Israel nega

Fome catastrófica em Gaza
- ONU alerta: O Programa Mundial de Alimentos diz que a fome em Gaza é "catastrófica": cerca de 40 mil bebês estão desnutridos e o ministério local relatou mais quatro mortes por fome, somando 239 vítimas.
- Israel nega: O órgão Cogat diz não ver "desnutrição generalizada", contestando dados de Gaza, enquanto Reino Unido e outros países cobram corredores de ajuda e criticam o bloqueio.
- Contexto: A ONU teme que a fome vire genocídio; ONGs relatam crianças desnutridas sem acesso a água ou remédios. Leia reportagem (em inglês) no site da Al Jazeera.
Trump diz que Putin fará acordo
- Às vésperas: Na véspera da cúpula no Alasca, Trump afirmou que Putin está pronto para "fazer um acordo" sobre a guerra na Ucrânia.
- 'Queria tudo': À Fox News, ele disse que o líder russo queria o "todo" do território ucraniano, mas aceita negociar por causa de sua relação pessoal.
- Cautela: A reunião busca discutir cessar-fogo; Kiev rejeita ceder territórios e aliados acompanham com apreensão.
Israel amplia assentamentos na Cisjordânia
- Plano E1: Belazel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, aprovou 3.401 casas na área E1 e disse que o projeto "enterra a ideia de um Estado palestino".
- Impacto: A expansão cortaria a Cisjordânia em dois, inviabilizando a contiguidade palestina e provocando críticas da ANP e da ONU.
- Contexto: A medida agrada à direita israelense e ignora pedidos dos EUA para frear assentamentos.
Mercenários no Haiti
- Empresa controversa de segurança: A nova empresa de segurança de Erik Prince, fundador da Blackwater, enviará centenas de combatentes dos EUA, Europa e El Salvador para lutar contra gangues no Haiti. A missão, parte de um acordo de 10 anos com o governo, visa retomar territórios e estradas, utilizando snipers, helicópteros e especialistas em inteligência. Críticos, no entanto, alertam que a presença da força privada irá minar a polícia haitiana e a força de segurança da ONU, representando um "severo revés institucional" para o país. Leia reportagem (em inglês) no The Guardian.
Calor extremo em montanhas de lixo na Índia
- Calor e lixo: No lixão de Ghazipur, em Nova Déli, catadores enfrentam 70 °C dentro da montanha de 65 m.
- Saúde em risco: Gases tóxicos causam asma e infecções; o calor reduz a renda e obriga a escavar mais fundo em busca de recicláveis. Leia reportagem (em inglês) no site da BBC.
