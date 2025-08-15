Deslizamento de terra na Índia mata 60 pessoas e deixa 200 desaparecidos

Pelo menos 60 pessoas morreram e outras 200 estão desaparecidas devido aos deslizamentos de terra causados por fortes chuvas na Caxemira, região administrada pela Índia. A tragédia foi confirmada pela Reuters, nesta sexta-feira (15).

O que aconteceu

A maioria das mortes, incluindo oito crianças, ocorreu na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão. Trata-se do segundo desastre ambiental na região do Himalaia em pouco mais de uma semana.

As vítimas morreram nos "desabamentos de suas casas ou quando seus veículos ficaram presos em deslizamentos de terra", disse um porta-voz da Reuters.