Encontro entre Trump e Putin hoje: que horas começa reunião no Alasca?

A reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin, da Rússia, acontece hoje, às 16h30 (de Brasília). O encontro será no Alasca e há expectativa em torno de um acordo para um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia.

O que aconteceu

A primeira conversa cara a cara entre Trump e Putin desde 2019 vai ocorrer na Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson. A base fica em um local remoto e com controle de acesso rigoroso.

Encontro terá duas partes. A primeira será uma conversa entre os dois líderes, com a presença de intérpretes. Depois, eles se reunirão novamente em um almoço com a presença das delegações. No final, Trump e Putin devem participar de uma coletiva de imprensa para compartilhar o que foi acordado.