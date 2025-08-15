Israel usa folhetos para ordenar evacuações em bairros de Gaza

As Forças de Defesa de Israel continuam sua ofensiva na Cidade de Gaza, região mais populosa do enclave, ordenando evacuações e fazendo novos bombardeios hoje.

O que aconteceu

População do bairro de Zeitoun recebeu avisos em panfletos jogados por helicópteros do exército. "Forças de defesa expandem suas operações para o oeste. Para a sua segurança, evacue a área", diz o documento.

Avanço na capital do enclave foi intensificado na última semana, após Netanyahu anunciar o plano de "tomada total" da cidade. A Cidade de Gaza faz parte dos 25% do enclave que não estão sob domínio do exército de Israel. Cerca de 800 mil pessoas vivem no local, quase metade da população de dois milhões de palestinos na área.