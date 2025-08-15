Argentina tem 100 mortes por uso de fentanil contaminado; o que é a droga?

Fentanil é utilizado também como anestésico. Substância atua no sistema nervoso central, colocando o paciente em estado de sono profundo, em que não sente dor e relaxa.

Mesmo em pequenas quantidades, o fentanil pode causar depressão respiratória, com risco de vida por falta de oxigenação do cérebro e do coração. Por isso, médicos devem monitorar o paciente de perto para garantir que receba oxigênio suficiente durante o seu uso.

Assim como outros opioides, ele provoca sedação, náuseas, confusão mental, vômitos, retenção urinária e miose —a constrição da pupila. Mas a diminuição do ritmo respiratório é mesmo seu efeito mais perigoso, segundo o Ministério da Saúde.

Por provocar dependência mais rápido, substância tem sido misturada a outras drogas (como a cocaína) por traficantes. Usado descontroladamente como entorpecente, pode levar a estados de coma e morte. Mais de 600 mil americanos morreram nos últimos 20 anos por overdose do fentanil.

Droga pode ser administrada por via intravenosa. Dessa forma, age muito rápido, pois vai direto para a corrente sanguínea.

Substância também é vendida em pó. Muitos dependentes inalam ou ingerem comprimidos, feitos a partir do pó prensado em fábricas clandestinas de medicamentos, especialmente na América Latina. A dosagem também é difícil, e mesmo dois miligramas podem ser letais.