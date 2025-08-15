O que esperar da reunião entre Trump e Putin no Alasca?

A reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin, da Rússia, acontece hoje no Alasca e desperta olhares do mundo todo. Há expectativa em torno de um acordo para um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia.

O que aconteceu

Reunião será às 16h30 no horário de Brasília. A primeira conversa cara a cara entre Trump e Putin desde 2019 vai ocorrer na Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson. A base fica em um local remoto e com controle de acesso rigoroso.

EUA suspenderam temporariamente tarifas de Rússia e aliados. Além disso, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença para possibilitar o desembarque de Putin no Alasca, de acordo com a CNN americana.