Ficou 9 dias em zona selvagem: homem é salvo após escrever socorro em pedra

Um homem foi encontrado após nove dias perdido na região selvagem de Cariboo, na Colúmbia Britânica, no Canadá. Ele sobreviveu bebendo água de lagoas e construindo um abrigo improvisado com madeira e lama.

O que aconteceu

Andrew Barber, 39, foi resgatado depois de escrever "HELP" em uma rocha e "SOS" na lama. Os escritos facilitaram a localização por equipes aéreas.

Barber desapareceu em 31 de julho, quando sua caminhonete quebrou. E só foi encontrado em 8 de agosto, desidratado e com uma lesão na perna.