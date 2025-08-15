Washington aponta ilegalidade em intervenção de Trump e processa governo

O procurador-geral de Washington D.C. processou o governo dos EUA pelo que chamou de uma tomada de controle "hostil" da capital pelas forças de segurança federais.

O que aconteceu

Em ação protocolada hoje, Brian Schwalb contestou o controle federal sobre a polícia de Washington. O processo foi aberto horas após a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, transferir o comando do departamento de polícia da cidade para o chefe da DEA (agência de combate às drogas dos EUA), Terry Cole.

Ordem assinada por Bondi é parte da intervenção federal decretada pelo presidente Donald Trump na segunda-feira. Alegando que a capital tem sérios problemas de segurança, o republicano federalizou o departamento de polícia da capital, enviou a Guarda Nacional para as ruas de Washington e declarou estado de emergência.