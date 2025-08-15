Por que Zelensky não estará em encontro com Trump e Putin no Alasca?

Ucrânia e Europa ficaram de fora. Os EUA e a Rússia excluíram os países europeus da conversa — que são os principais interessados nas negociações —, causando preocupações.

Zelensky e UE criticaram a cúpula. "É impossível falar sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e ninguém reconhecerá isso", disse o presidente do país invadido.

No mesmo sentido, líderes europeus destacaram necessidade de envolver a Ucrânia nas conversas. Eles ressaltaram que um cessar-fogo deve entrar em vigor antes que outras medidas sejam tomadas e que possíveis concessões territoriais não devem ser acordadas.

Em resposta, Trump chamou encontro de "reunião de avaliação". "Podem ser alcançadas grandes coisas na primeira reunião, será um encontro muito importante, mas que prepara o terreno para uma segunda reunião", disse em coletiva de imprensa anteontem.

Se tudo correr bem, segunda conversa com Volodymyr Zelensky é esperada. Por outro lado, se a paz parecer improvável, Trump disse que vai se retirar da sala de negociação e retornar imediatamente a Washington.